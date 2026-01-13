Il sindacato Siulp di Forlì-Cesena segnala gravi disagi per gli agenti della Polizia stradale di Bagno di Romagna, che operano in condizioni difficili presso la sede di via Montegranelli, a San Piero. La nota evidenzia come la situazione abbia causato un incremento di problematiche legate alla gestione del servizio e al benessere degli operatori, evidenziando la necessità di interventi tempestivi.

Il sindacato di Polizia Siulp di Forlì-Cesena, in una nota, denuncia gli enormi disagi per gli agenti in servizio presso la sede della Polizia stradale di Bagno di Romagna, situata in via Montegranelli, a San Piero. Disagi dovuti non solo al mancato riconoscimento di indennità economiche, a carenza di organico, ma anche all’emergenza logistica della sede a San Piero. "Il sindacato di Polizia Siulp è costretto ad evidenziare pubblicamente le insostenibili condizioni operative in cui versa il personale della sottosezione della Polizia stradale di Bagno di Romagna – si legge nella nota –. Difatti, nonostante l’impegno profuso h24 sulla superstrada E45 lungo la tratta Ravenna-San Sepolcro, caratterizzata da un’elevata incidentalità e carenza di corsie di emergenza, le istanze presentate al compartimento Polizia stradale di Bologna non hanno sortito, ad oggi, alcun esito concreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Polizia stradale sfrattata e decimata"

