Polizia in arrivo 3.500 nuovi agenti | quanti verranno destinati a Genova
In Italia, sono in arrivo 3.500 nuovi agenti di polizia, pronti a rafforzare il personale delle forze dell’ordine. Tuttavia, solo una minima parte di questi sarà destinata a Genova. La distribuzione delle assunzioni varia tra le diverse regioni, influenzando le risorse disponibili sul territorio. Questo aggiornamento riguarda l’organizzazione delle forze di sicurezza e il loro impatto locale.
Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni in Italia, ma ben pochi arriveranno a Genova. In totale, 470 agenti saranno assegnati a Roma, 141 a Napoli e altrettanti a Palermo, 123 a Milano e 118 a Bologna, 94 a Genova e a Torino.Gli agenti sono stati assegnati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
