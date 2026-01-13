Polizia ferroviaria | Marina Festini è la nuova dirigente

La Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia ha nominato Marina Festini come nuova dirigente del compartimento, con sede a Trieste. Con una consolidata esperienza nel settore, la dottoressa Festini guiderà le attività volte a garantire sicurezza e ordine nelle aree ferroviarie della regione. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo nelle infrastrutture ferroviarie locali.

