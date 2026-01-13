Polizia ferroviaria | Marina Festini è la nuova dirigente
La Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia ha nominato Marina Festini come nuova dirigente del compartimento, con sede a Trieste. Con una consolidata esperienza nel settore, la dottoressa Festini guiderà le attività volte a garantire sicurezza e ordine nelle aree ferroviarie della regione. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo nelle infrastrutture ferroviarie locali.
La dottoressa Marina Festini è la nuova dirigente del compartimento polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste. La dirigente superiore della polizia di Stato succede a Graziella Colasanto, che dal 7 gennaio ricopre l’incarico di questore a Pordenone.Il curriculumLaureata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Cambio al vertice della polizia stradale, Milli è la nuova dirigente
Leggi anche: Lezioni di sicurezza e legalità, la polizia ferroviaria accoglie gli studenti della scuola "Diaz"
Festini nuova dirigente del Compartimento polizia ferroviaria Fvg - Marina Festini è la nuova dirigente del Compartimento polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia. msn.com
Polfer Fvg, cambio al vertice: Marina Festini nuova dirigente del compartimento con sede a Trieste - Un passaggio di consegne che segna una nuova fase per la sicurezza e il coordinamento della Polizia ferroviaria in Friuli Venezia Giulia. triestecafe.it
Neo questore Enna, 'città tranquilla ma vigileremo'. Viene dal compartimento di polizia ferroviaria della Calabria #ANSA - facebook.com facebook
Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato di questo Governo, a dimostrazione del forte, costante e crescent x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.