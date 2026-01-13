Polizia di Stato nuovi incarichi di vertice | D’Amico Capo di Gabinetto e Perna alla direzione della Scuola allievi agenti di Peschiera

La Polizia di Stato di Verona ha annunciato le nomine di due nuovi dirigenti: D’Amico come Capo di Gabinetto e Perna alla direzione della Scuola allievi agenti di Peschiera. Questi incarichi rafforzano la presenza e l’efficacia delle forze dell’ordine nel territorio, contribuendo alla tutela della sicurezza pubblica e all’attuazione delle politiche di polizia locale. La loro introduzione è stata ufficialmente comunicata alla Questura di Verona.

Alla Questura di Verona sono stati presentati ufficialmente due nuovi dirigenti della Polizia di Stato che, negli ultimi mesi, hanno assunto incarichi di rilievo nel territorio veronese. L’incontro si è svolto lunedì 12 gennaio, alla presenza della questora della provincia di Verona, Rosaria. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Polizia stradale: patente ritirata alla capo gabinetto di Giani. Che ha presentato ricorso al giudice di pace Leggi anche: Terni ospedale Santa Maria, nuovi incarichi di direzione di strutture complesse per Massimiliano Allegritti e Massimo Principi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capo di Gabinetto e direttrice della Scuola di Polizia, dal questore nuovi incarichi a D’Amico e Perna; Polizia di Stato, nuovi incarichi di vertice: D’Amico Capo di Gabinetto e Perna alla direzione della Scuola allievi agenti di Peschiera; Oggi è arrivato il nuovo questore Giovanni Cuciti: chi è e le priorità; Si è insediato oggi il nuovo questore Gaetano Bonaccorso: Un incarico emozionante. Polizia di Stato, per Santoro e Murè nuovi incarichi in provincia di Siracusa - Santoro all’Ufficio Immigrazione, Murè alla guida del Commissariato di Noto. siracusanews.it

Polizia di Stato: in arrivo 165 nuovi agenti in Calabria. Rafforzeranno Questure, commissariati, polizia stradale e ferroviaria - Sono 165 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria, nell’ambito del piano di assegnazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. quicosenza.it

Sicurezza, in arrivo 165 nuovi agenti della Polizia di Stato in Calabria - Rafforzamento degli organici della Polizia di Stato in Calabria: in arrivo 165 nuove unità. wesud.it

TVA Sicilia. . Adrano. Al centro “Calipari” la Polizia di Stato ha incontrato i soci della “Scuola delle Tre età Enzo La Mela” per dare consigli su come proteggersi dalle truffe - facebook.com facebook

Nell’ambito di mirate attività finalizzate al contrasto della detenzione illegale di armi ed esplosivi, la Polizia di Stato ha perquisito 2 appartamenti in provincia di Latina. All’interno sono state rinvenute e sequestrate numerose armi da fuoco, tra cui 8 pistole, un si x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.