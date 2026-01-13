Polizia di Stato nuovi incarichi di vertice | D’Amico Capo di Gabinetto e Perna alla direzione della Scuola allievi agenti di Peschiera

La Polizia di Stato di Verona ha annunciato le nomine di due nuovi dirigenti: D’Amico come Capo di Gabinetto e Perna alla direzione della Scuola allievi agenti di Peschiera. Questi incarichi rafforzano la presenza e l’efficacia delle forze dell’ordine nel territorio, contribuendo alla tutela della sicurezza pubblica e all’attuazione delle politiche di polizia locale. La loro introduzione è stata ufficialmente comunicata alla Questura di Verona.

Alla Questura di Verona sono stati presentati ufficialmente due nuovi dirigenti della Polizia di Stato che, negli ultimi mesi, hanno assunto incarichi di rilievo nel territorio veronese. L’incontro si è svolto lunedì 12 gennaio, alla presenza della questora della provincia di Verona, Rosaria. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

