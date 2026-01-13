Polizia di frontiera all’aeroporto di Orio 5 nuovi agenti in vista di Milano-Cortina 2026

All’aeroporto di Orio al Serio si stanno per unire cinque nuovi agenti della Polizia di Frontiera, pronti a rafforzare i controlli e la sicurezza in vista delle prossime attività legate a Milano-Cortina 2026. L’aggiornamento del personale mira a garantire un servizio più efficiente e preparato, in un contesto di crescente traffico internazionale. L’ingresso dei nuovi agenti rappresenta un passo importante per il potenziamento delle misure di sicurezza all’aeroporto.

All’aeroporto di Orio al Serio prenderanno a breve servizio 5 nuovi agenti della Polizia di Frontiera. Lo annunciano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, l’onorevole Fabio Raimondo, e il vicepresidente della V Commissione Trasporti di Regione Lombardia Michele Schiavi. Sul territorio regionale sono 27 i nuovi agenti in arrivo: rinforzi sono previsti anche negli scali milanesi di Malpensa (20) e Linate (2). “Una notizia fortemente attesa dal territorio – spiega l’onorevole Raimondo -. Nei mesi scorsi i sindacati di Polizia avevano denunciato una carenza di personale preoccupante, anche in vista dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 che impatteranno molto sugli scali lombardi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Milano-Cortina 2026, esercitazione antiterrorismo all’aeroporto di Fiumicino Leggi anche: Sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la nuova frontiera olimpica nasce sulle Alpi italiane La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Polizia di frontiera, all’aeroporto di Orio 5 nuovi agenti in vista di Milano-Cortina 2026 - L'annuncio di Raimondo e Schiavi (FdI): "A Orio la mancanza di organico è più forte rispetto che agli altri scali". bergamonews.it

