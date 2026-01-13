Polizia controlli a tappetto a Borgo Roma e Golosine | circa 100 identificati

Nella serata di lunedì, la polizia di Verona ha condotto un'operazione di controllo del territorio nei quartieri di Borgo Roma e Golosine. L'intervento, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica, ha portato all'identificazione di circa 100 persone. Questo tipo di controlli rappresenta un’azione periodica per monitorare la situazione nei quartieri cittadini e prevenire eventuali criticità.

Controlli a tappeto in Borgo Stazione, setacciati anche bar ed esercizi pubblici - La Polizia di Stato di Udine ha continuato ad intensificare i controlli nelle zone più critiche del centro cittadino, predisponendo appositi servizi di prevenzione. rainews.it

Polizia, controlli a tappeto nel territorio - Sono state 433 le persone sottoposte a controllo e oltre 100 i veicoli verificati dagli Agenti della Squadra Volante ... msn.com

più uomini e più controlli: trieste rafforza la polizia di frontiera con 59 nuove unità Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

Salgono a quattro i fermati dalla polizia per le due aggressioni avvenute ieri sera in zona Termini a Roma. In particolare per il pestaggio del funzionario ministeriale, oltre al 20enne tunisino, è stato fermato un 18enne egiziano con precedenti per rapina, ricet x.com

