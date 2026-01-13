Politiche ed emergenza sociale le associazioni al prefetto e al sindaco | Lavoriamo insieme

Un gruppo di associazioni, enti del Terzo Settore, parrocchie e cittadini coinvolti negli Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche Giovanili ha richiesto un incontro urgente al Prefetto di Palermo. L’obiettivo è affrontare congiuntamente le recenti questioni sociali ed emergenziali che interessano il territorio, promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e realtà locali per trovare soluzioni condivise.

La rete di associazioni, enti del Terzo Settore, parrocchie e cittadini che ha promosso gli "Stati Generali per l'infanzia, l'adolescenza e le Politiche Giovanili" che si sono tenuti alla parrocchia dello Zen il primo dicembre di Palermo ha formalmente chiesto un incontro urgente al Prefetto.

Emergenza randagismo: 35 associazioni sarde scrivono alla Regione, “Sterilizzare è l’unica strada possibile” - Con questo spirito, 35 associazioni del Terzo Settore attive su tutto il territorio regionale hanno sottoscritto e inviato ... vistanet.it

Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso in Campania non è un fatto episodico né un’emergenza improvvisa. È il risultato di anni di scelte politiche sbagliate e di ritardi amministrativi che oggi presentano un conto pesantissimo ai cittadini. A denunciarlo è Ross - facebook.com facebook

ALLAGAMENTI A ROMA L’emergenza non è il maltempo, ma l’incapacità amministrativa. Roma va in crisi a ogni pioggia Non sono eventi imprevedibili, ma il risultato di ritardi, manutenzione assente e scelte politiche sbagliate. Tombini ostruiti x.com

