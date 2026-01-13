Polifonicromie al Museo del Saxofono | musica contemporanea tra suono immagini ed elettronica

Il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita domenica 18 gennaio alle ore 18.00 il concerto Polifonicromie, un evento dedicato alla musica contemporanea. La serata offre un’esperienza multisensoriale che combina suono, immagini ed elettronica, esplorando le possibilità espressive della musica sperimentale. Un appuntamento che invita il pubblico a scoprire le nuove frontiere della musica contemporanea in un contesto culturale dedicato allo strumento del saxofono.

Fiumicino, 13 gennaio 2026 – Domenica 18 gennaio alle ore 18.00, il Museo del Saxofono di Fiumicino apre le sue porte a un’esperienza musicale immersiva e multisensoriale con il concerto Polifonicromie, dedicato alla musica contemporanea e alla sperimentazione tra suono, immagine ed elettronica. L’ingresso è gratuito, previo l’acquisto del biglietto del Museo. In una cornice che unisce perfettamente innovazione e memoria storica, il concerto propone un attraversamento sonoro e visivo in cui strumenti acustici, elettronica dal vivo e video in tempo reale danno vita a un unico paesaggio percettivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Museo del Sax, concerto Polifonicromie.

