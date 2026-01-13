Polemiche su Radio2 per la chiusura di Rock and Roll Circus Ferrantini | Dicono per budget ma potevano avvisarci

Radio2 ha annunciato la chiusura di Rock and Roll Circus, trasmissione storica condotta da Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico. Ferrantini ha commentato la decisione, sottolineando che, sebbene si parli di motivi di budget, sarebbe stato opportuno ricevere un preavviso. La decisione ha suscitato alcune polemiche, evidenziando le conseguenze di una comunicazione improvvisa nel mondo delle radio.

Chiude Rock and Roll Circus, una delle trasmissioni storiche e più amate di Radio 2. A Fanpage Pierluigi Ferrantini, che lo conduce con Carolina Di Domenico, parla di chiusura improvvisa: "Dicono che sono motivi di budget, ma avrebbero potuto almeno avvertirci prima". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

