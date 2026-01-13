Polemiche su Radio2 per la chiusura di Rock and Roll Circus Ferrantini | Dicono per budget ma potevano avvisarci
Radio2 ha annunciato la chiusura di Rock and Roll Circus, trasmissione storica condotta da Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico. Ferrantini ha commentato la decisione, sottolineando che, sebbene si parli di motivi di budget, sarebbe stato opportuno ricevere un preavviso. La decisione ha suscitato alcune polemiche, evidenziando le conseguenze di una comunicazione improvvisa nel mondo delle radio.
Incredibile, ma vero: in radio non si parla più di musica.
