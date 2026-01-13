Pogacar guadagna 8.2 milioni 500mila euro in più di Lukaku

Tadej Pogacar si conferma il ciclista più pagato del circuito mondiale, con un reddito annuo di 8,2 milioni di euro. Lo sloveno, vincitore di numerosi grandi eventi come quattro Tour de France e un Giro d’Italia, supera di circa 500mila euro il salario di Romelu Lukaku. La sua collaborazione con l’UAE Team Emirates XRG rappresenta uno dei contratti più ricchi nel panorama sportivo professionistico.

Lo sloveno Tadej Poga?ar è il ciclista più pagato del circuito mondiale. Pogacar vincitore di quattro Tour de France, un Giro d'Italia, due volte iridato, e sedici tra le grandi classiche del ciclismo mondiale, guadagna con la sua UAE Team Emirates XRG, un ingaggio di 8,2 milioni l'anno. Il podio rivelato dalla pagina business dell'Efe vede alle sue spalle Remco Evenepoel e Mathieu Van der Poel con 5 milioni. Poi Jonas Vingegaard e Primoz Roglic con 4.5. Il budget medio delle squadre del World Tour nel 2026 sarà di 33 milioni di euro. L'Uci indica una crescita di oltre il 26 per cento rispetto alle ultime due stagioni, attestandosi a 664 milioni.

