Poche classi alla nuova scuola di Cascina Merlata Il Municipio 8 | Iscrivetevi per fare pressione sull’Ufficio scolastico

Il Municipio 8 invita i genitori a iscrivere i bambini alla nuova scuola di Cascina Merlata, al fine di sollecitare l'Ufficio scolastico sulla sua apertura. La struttura, situata in via Jona, ha suscitato polemiche a causa dei prolungati ritardi nella sua realizzazione. La partecipazione alle iscrizioni è vista come un gesto di pressione per garantire l’avvio tempestivo delle attività didattiche nel quartiere.

Polemiche sulla nuova scuola del quartiere milanese di Cascina Merlata in via Jona. Non bastavano gli anni di ritardo con cui è stata realizzata. Ora, in vista dell'apertura prevista a settembre 2026, si litiga sul numero delle classi (tre) che verranno aperte. Troppo poche, lamenta un comitato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

