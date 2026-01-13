Pnrr | impiegato meno del 60% dei fondi Timori per le scadenze

Il PNRR in Italia continua a mostrare ritardi, con meno del 60% dei fondi impiegati. La Sezione autonomie della Corte dei conti evidenzia nel suo recente rapporto le sfide e le criticità ancora presenti nei territori, sottolineando la complessità del processo e le preoccupazioni per le scadenze imminenti. Un quadro che richiede attenzione e interventi mirati per garantire il pieno sviluppo delle iniziative finanziate.

A che punto è davvero il Pnrr nei territori italiani? A fotografarne lo stato è la Sezione autonomie della Corte dei conti, che nel suo ultimo referto restituisce l’immagine di un cantiere vasto, complesso e ancora in piena evoluzione. I numeri raccontano di un avanzamento significativo sul piano finanziario, ma anche di difficoltà fisiologiche di un piano senza precedenti per dimensioni e ambizioni. Al 28 agosto 2025 risultano impegnate il 59,2% dei 60,8 miliardi delle risorse destinate agli interventi territoriali, mentre i pagamenti viaggiano sotto la soglia del 30% del costo totale. Un dato che, secondo i magistrati contabili, rispecchia la struttura del piano dei costi: circa un terzo dei progetti finanziati con fondi Pnrr (19,3 miliardi su un totale di 58,6) risulta realizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

