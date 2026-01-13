PizzAut ' colpisce ancora' | nuovo assunto a tempo indeterminato in formazione

PizzAut annuncia un nuovo inserimento: Antony, assunto a tempo indeterminato da Mobilissimo, inizierà un percorso di formazione con un distacco temporaneo presso PizzAut. Al termine del periodo formativo, sarà valutata una possibile collocazione definitiva. Questa iniziativa conferma l’impegno di PizzAut nel favorire l’inclusione lavorativa e lo sviluppo di opportunità professionali sostenibili.

Nicolò, ragazzo autistico assunto a tempo indeterminato da PizzAut. E il padre si commuove - È quello che è successo a Nicolò, ragazzo autistico che fa il pizzaiolo da PizzAut, l’ormai famosissima prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico. ilgiorno.it

Nicolò viene assunto a tempo indeterminato da PizzAut, le lacrime di gioia di papà Giancarlo: «Il suo non è un autismo semplice. Sono felice» VIDEO - Il video della sua promozione è diventato virale sui social e, nella pagina Instagram, di PizzAut si legge: «Quello di Nicolò è un autismo non semplice. ilgazzettino.it

Nico Acampora, fondatore di PizzAut è stato eletto Milanese dell'anno, ma lui ironizza: "Sono nato a Napoli e vivo in Brianza, sono Napolobrianzomilanese". Le motivazioni della elezione sono però molto serie. Nico Acampora è il vincitore del premio Il Milane - facebook.com facebook

