PizzAut ' colpisce ancora' | nuovo assunto a tempo indeterminato in formazione

PizzAut annuncia un nuovo inserimento: Antony, assunto a tempo indeterminato da Mobilissimo, inizierà un percorso di formazione con un distacco temporaneo presso PizzAut. Al termine del periodo formativo, sarà valutata una possibile collocazione definitiva. Questa iniziativa conferma l’impegno di PizzAut nel favorire l’inclusione lavorativa e lo sviluppo di opportunità professionali sostenibili.
"Antony viene assunto da Mobilissimo. Un contratto a tempo pieno e indeterminato e sarà collocato i distacco da PizzAut e poi finito periodo formazione faremo una riflessione insieme". Nico Acampora è felicissimo nel presentare il nuovo assunto, Antony, che solcherà le sale del ristorante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
