Più treni tir sui vagoni La proposta alternativa del Comitato contrario ai nuovi assi viari

"Assi viari, siamo convinti che la via da seguire è un’altra, che punta all’ implementazione ferroviaria e alla ristrutturazione delle gallerie per far passare i tir su vagoni": lo sostiene in una nota il Comitato "Amici di Lucca e dei suoi Paesi" che ricostruisce la vicenda della circonvallazione cittadina che si perde nella notte dei tempi, tra tentativi tutti regolarmente falliti. "Così come concepito questo asse nord-sud non allevierà il traffico sulla circonvallazione che di un misero 3%, (significa che su 100 tir che ipoteticamente passano dalla circonvallazione ne continuerebbero a passare 97, una riduzione ridicola) – si legge nella nota – ciò non giustifica le decine di milioni di euro che verrebbe a costare, oltre ai costi conseguenti ai danni al territorio, dal punto di vista urbanistico, idraulico, paesaggistico, funzionale, in quanto verrebbe tagliato in due e reso invivibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

