Più poliziotti nelle città I rinforzi dal Viminale | Assunti 3.500 agenti
Il governo italiano ha annunciato l’assunzione di 3.500 agenti di polizia, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nelle città. Questa misura arriva in risposta alle esigenze di sicurezza crescenti e segue l’attenzione posta dal premier Giorgia Meloni sul tema. Mentre l’opposizione propone alternative e gli alleati valutano il ruolo dell’esercito, il dibattito pubblico si concentra sulle strategie per garantire un ambiente più sicuro nelle aree urbane.
Più sicurezza? Il Governo risponde con i numeri dopo l’accelerazione sul tema innestata dalla premier Giorgia Meloni, mentre l’opposizione incalza riscrivendo la propria agenda e gli alleati discutono sull’Esercito nelle strade. Sono quasi "3.500 i nuovi agenti che assumeranno servizio in questi giorni, 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato Meloni", fa sapere il Viminale. E il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo sottolinea: "Manteniamo gli impegni presi con i cittadini. Più donne e uomini in divisa significa più sicurezza reale, nelle città, nelle periferie, sulle strade e nei luoghi di mobilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
