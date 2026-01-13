Più poliziotti nelle città I rinforzi dal Viminale | Assunti 3.500 agenti

Il governo italiano ha annunciato l’assunzione di 3.500 agenti di polizia, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nelle città. Questa misura arriva in risposta alle esigenze di sicurezza crescenti e segue l’attenzione posta dal premier Giorgia Meloni sul tema. Mentre l’opposizione propone alternative e gli alleati valutano il ruolo dell’esercito, il dibattito pubblico si concentra sulle strategie per garantire un ambiente più sicuro nelle aree urbane.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.