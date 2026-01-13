Pistocchi esalta Spalletti e punge Allegri | La Juve ora vince divertendosi… Senza andare al circo

Da juventusnews24.com 13 gen 2026

In un momento di riflessione sul calcio italiano, Pistocchi sottolinea come la Juventus, sotto la guida di Spalletti, stia ottenendo risultati positivi in modo equilibrato e senza spettacoli superficiali. Il commento mette in evidenza la differenza tra l’approccio attuale e quello di altri allenatori, evidenziando l’importanza di un gioco efficace e autentico. Un’analisi che invita a riflettere sui metodi e sugli obiettivi nel calcio di oggi.

Pistocchi esalta Spalletti e punge Allegri: «La Juve ora vince divertendosi. Senza andare al circo». La stoccata del giornalista. La roboante vittoria della  Juventus  contro la  Cremonese  continua a generare un forte dibattito tra gli addetti ai lavori, con i critici che sottolineano l’evidente cambio di paradigma rispetto alle stagioni precedenti. Tra i commenti più decisi c’è quello del giornalista  Maurizio Pistocchi, che attraverso i suoi canali social ha voluto esaltare il lavoro svolto da Luciano Spalletti, non risparmiando però qualche frecciata polemica verso il passato o verso chi predica teorie calcistiche senza riscontri pratici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

