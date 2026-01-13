Il Pisa annuncia il secondo acquisto della sessione invernale di calciomercato: Bozhinov si unisce alla squadra. La società conferma l'arrivo del nuovo giocatore, che già si trova in città, pronto a integrarsi nel progetto sportivo. Restano da definire i dettagli contrattuali e le prime manifestazioni sul campo.

PISA, 13 GENNAIO – Il secondo acquisto della sessione invernale di calciomercato del Pisa è arrivato in città. Circa all’ora di pranzo ha raggiunto la sede del club nerazzurro Rosen Bozhinov. Il difensore centrale classe 2005 firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà a Pisa fino al giugno del 2030. Il bulgaro era arrivato nella giornata di ieri, 12 gennaio, in Italia a Bologna, dove ha svolto le visite mediche. Sorridente al suo arrivo, Bozhinov si è dimostrato carico e volenteroso di iniziare la sua nuova avventura in Serie A, per aiutare la squadra a inseguire il sogno salvezza. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Anversa per 5 milioni di euro, diventando così il secondo giocatore più pagato nella storia del Pisa dietro solo all’ultimo arrivato prima di lui, Durosinmi (9 milioni più bonus al Viktoria Plzen). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, ecco il secondo acquisto: Bozhinov è in città

