Pisa ecco il secondo acquisto | Bozhinov è in città
Il Pisa annuncia il secondo acquisto della sessione invernale di calciomercato: Bozhinov si unisce alla squadra. La società conferma l'arrivo del nuovo giocatore, che già si trova in città, pronto a integrarsi nel progetto sportivo. Restano da definire i dettagli contrattuali e le prime manifestazioni sul campo.
PISA, 13 GENNAIO – Il secondo acquisto della sessione invernale di calciomercato del Pisa è arrivato in città. Circa all’ora di pranzo ha raggiunto la sede del club nerazzurro Rosen Bozhinov. Il difensore centrale classe 2005 firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà a Pisa fino al giugno del 2030. Il bulgaro era arrivato nella giornata di ieri, 12 gennaio, in Italia a Bologna, dove ha svolto le visite mediche. Sorridente al suo arrivo, Bozhinov si è dimostrato carico e volenteroso di iniziare la sua nuova avventura in Serie A, per aiutare la squadra a inseguire il sogno salvezza. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Anversa per 5 milioni di euro, diventando così il secondo giocatore più pagato nella storia del Pisa dietro solo all’ultimo arrivato prima di lui, Durosinmi (9 milioni più bonus al Viktoria Plzen). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Pisa, ecco il nuovo attaccante: Durosinmi è arrivato in città. L’acquisto più oneroso nella storia del club
Leggi anche: Bozhinov Pisa, è fatta per il difensore dell’Anversa: altro colpo per Gilardino! Ecco chi è, la sua storia e l’identikit
Pisa, fatta per Bozhinov: secondo acquisto più oneroso della storia; Pisa, chi è Rosen Bozhinov: il gigante bulgaro per la difesa di Gilardino – Colpo da 5 milioni; Pisa SC, in partenza la prevendita per il match con l'Atalanta: dal mercato arriva Bozhinov; Nuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona Tengstedt.
Pisa, fatta per Bozhinov: secondo acquisto più oneroso della storia - Bozhinov firmerà presto un contratto con il Pisa, che ha superato tanta concorrenza per un giocatore molto apprezzato in Europa. fantacalcio.it
Pisa, altro colpo sul mercato: preso Bozhinov dall'Anversa, cifre e dettagli - Il Pisa, mentre sta per scendere in campo con l'Udinese, chiude un altro importante acquisto dopo Durosinmi. tuttomercatoweb.com
Si cambia anche in difesa. Lusuardi e Bonfanti out. Ora Coppola e Bozhinov - Una "piccola rivoluzione" nella retroguardia nerazzurra in questo mercato di gennaio. lanazione.it
??? PISA, ecco BOZHINOV: il difensore è arrivato in città
Il Pisa cerca un attaccante da affiancare a Durosinmi, secondo quanto ci risulta il club nerazzurro oltre a Zapata sta sondando Franko Kovacevic attaccante 26 enne del Celje, che in questa stagione ha messo a segno 25 gol in 28 partite tra campionato e Cop - facebook.com facebook
Udinese-Pisa 2-2, Meister regala un punto di speranza ai nerazzurri x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.