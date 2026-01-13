Il Pisa rafforza la propria difesa con un investimento importante, sottolineando l’impegno per migliorare la solidità del reparto. La scelta di arrivare a Bozhinov riflette la volontà di puntare su un'organizzazione più compatta e affidabile, fondamentale per affrontare con determinazione la seconda parte del campionato. Un segnale chiaro della volontà del club di consolidare la posizione in classifica e puntare alla tranquillità.

Il Pisa continua a muoversi con decisione e manda un segnale chiaro al campionato: la salvezza passa anche dal peso specifico. Dopo aver rinforzato l’attacco, i nerazzurri intervengono anche dietro e lo fanno con un investimento che racconta ambizione e visione. Un rinforzo giovane, ma già strutturato. Il nuovo tassello per la difesa porta il nome di Rosen Bozhinov. Classe 2005, fisico imponente e margini di crescita evidenti, il centrale bulgaro è arrivato in città per completare l’iter di visite mediche e firma, pronto a mettersi a disposizione di Alberto Gilardino. L’operazione, chiusa con l’ Royal Antwerp, si aggira attorno ai 5 milioni di euro, una cifra che pesa e che colloca Bozhinov tra gli acquisti più onerosi della storia recente del Pisa. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Pisa, arriva Bozhinov: difesa rinforzata con un investimento pesante

