Pisa arriva Bozhinov | difesa rinforzata con un investimento pesante

Il Pisa rafforza la propria squadra con l'arrivo di Bozhinov, segnando un investimento significativo. Questa scelta testimonia l'impegno del club nel rafforzare la rosa e migliorare le proprie possibilità di raggiungere la salvezza. La società punta a consolidare la posizione in campionato, adottando strategie mirate per affrontare le sfide della stagione.

Il Pisa continua a muoversi con decisione e manda un segnale chiaro al campionato: la salvezza passa anche dal peso specifico. Dopo aver rinforzato l'attacco, i nerazzurri intervengono anche dietro e lo fanno con un investimento che racconta ambizione e visione. Un rinforzo giovane, ma già strutturato. Il nuovo tassello per la difesa porta il nome di Rosen Bozhinov. Classe 2005, fisico imponente e margini di crescita evidenti, il centrale bulgaro è arrivato in città per completare l'iter di visite mediche e firma, pronto a mettersi a disposizione di Alberto Gilardino. L'operazione, chiusa con l' Royal Antwerp, si aggira attorno ai 5 milioni di euro, una cifra che pesa e che colloca Bozhinov tra gli acquisti più onerosi della storia recente del Pisa.

