Pirandello e il ' patriarcato emotivo' | al Teatro Gobetti arriva O di uno o di nessuno

Dal 23 al 25 gennaio 2026, il Teatro Gobetti di Torino presenta una rilettura moderna di “O di uno o di nessuno” di Luigi Pirandello. L’evento invita a riflettere sul tema del patriarcato emotivo, offrendo una prospettiva attuale su un classico della drammaturgia italiana. Un’occasione per riscoprire un’opera che mantiene tutta la sua attualità e profondità.

Il Teatro Gobetti di Torino si prepara a ospitare, dal 23 al 25 gennaio 2026, una rilettura quanto mai attuale di un classico pirandelliano: "O di uno o di nessuno". Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Libero di Palermo, vede l'adattamento e la regia di Fabrizio Falco, che firma un'opera capace di.

