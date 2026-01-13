Pietro Zantonini morto sul lavoro al cantiere delle Olimpiadi invernali | per chi governa il potere politico?

Pietro Zantonini, 55 anni, è deceduto sul lavoro durante il cantiere delle Olimpiadi invernali, probabilmente a causa del freddo intenso. La sua scomparsa solleva domande sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri e sulle responsabilità politiche legate alla tutela dei lavoratori. Un tragico episodio che evidenzia le criticità del settore e la necessità di maggior attenzione alle condizioni di chi lavora in ambienti rischiosi.

"Era un padre di famiglia andato lontano per lavorare". Sono le parole scelte da Antonio, il fratello di Pietro Zantonini, 55 anni, morto sul lavoro intorno alle due di giovedì 8 gennaio, stroncato verosimilmente dal gelo di una notte in cui i termometri hanno fatto segnare anche -12°C. L'hanno trovato sulla sua postazione, un gabbiotto prefabbricato delle dimensioni di una cabina telefonica, da cui doveva uscire ogni due ore per monitorare il cantiere dello stadio del ghiaccio in costruzione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. In quelle poche parole di Antonio c'è un pezzo dell' identità di Pietro: genitore di un ragazzo ventenne, cresciuto con la moglie Maria; emigrante meridionale; lavoratore.

