Piccoli passi in maschera | baby trekking di Carnevale al Parco della Favorita

Il baby trekking di Carnevale al Parco della Favorita è un’attività pensata per bambini dai 3 ai 6 anni e i loro accompagnatori. Durante questa mattinata all’aperto, i piccoli esploreranno la natura, ascolteranno i suoni dell’ambiente e condivideranno un momento di scoperta in un’atmosfera tranquilla e educativa. Un’occasione per vivere il Carnevale in modo semplice e naturale, in compagnia e nel rispetto dell’ambiente.

Una mattinata speciale all'aria aperta, pensata per i bambini dai 3 ai 6 anni e i loro adulti di riferimento, dove il Carnevale incontra la natura in un'esperienza di scoperta, ascolto e condivisione. Cammineremo fianco a fianco lungo i sentieri del Parco della Favorita, osservando, esplorando e.

