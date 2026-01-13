Picchiato a colpi di bastone in strada | era stato sorpreso a rovistare su un veicolo

Da foggiatoday.it 13 gen 2026

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Foggia, dove un uomo è stato aggredito con un bastone dopo essere stato sorpreso a rovistare su un veicolo. Un video di 48 secondi documenta la scena, avvenuta in pieno giorno, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità in area urbana.

Un breve video, della durata di 48 secondi, riprende la brutale aggressione avvenuta in strada, in pieno giorno e in pieno centro storico, a Foggia. La vittima è un uomo del posto, noto nel quartiere: sorpreso a rovistare su un veicolo parcheggiato lungo la via, viene pestato - pare a colpi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

