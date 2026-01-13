Picchiato a colpi di bastone in strada | era stato sorpreso a rovistare su un veicolo
Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Foggia, dove un uomo è stato aggredito con un bastone dopo essere stato sorpreso a rovistare su un veicolo. Un video di 48 secondi documenta la scena, avvenuta in pieno giorno, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità in area urbana.
Un breve video, della durata di 48 secondi, riprende la brutale aggressione avvenuta in strada, in pieno giorno e in pieno centro storico, a Foggia. La vittima è un uomo del posto, noto nel quartiere: sorpreso a rovistare su un veicolo parcheggiato lungo la via, viene pestato - pare a colpi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Catania, 41enne sorpreso a rovistare in un’auto in sosta: arresto in flagranza dopo il caos in via Fischetti
Leggi anche: Evade e viene sorpreso a rovistare nei taxi in stazione. Aveva anche provocato un incidente col furgone rubato
Vendetta a colpi di katana per uno schiaffo al fratello.
Rissa a colpi di bastone ad Alcamo. Eseguita ordinanza per quattro indagati - Le indagini hanno fatto luce sul ferimento scaturito da una rissa a colpi di bastone tra due gruppi contrapposti dopo un diverbio. meridionews.it
Pisacane sotto shock, agguato a Napoli: colpi di pistola al fratello, picchiato il padre - facebook.com facebook
Napoli: il fratello dell’allenatore #Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre calciomercato.com/liste/napoli-i… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.