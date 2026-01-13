Picchiato a colpi di bastone in strada | era stato sorpreso a rovistare su un veicolo

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Foggia, dove un uomo è stato aggredito con un bastone dopo essere stato sorpreso a rovistare su un veicolo. Un video di 48 secondi documenta la scena, avvenuta in pieno giorno, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità in area urbana.

Pisacane sotto shock, agguato a Napoli: colpi di pistola al fratello, picchiato il padre - facebook.com facebook

Napoli: il fratello dell’allenatore #Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre calciomercato.com/liste/napoli-i… x.com

