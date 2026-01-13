Petrolio e alleanze asse con gli Usa Rodriguez lavora alla transizione
Il Venezuela, sotto la guida di Delcy Rodriguez, sta navigando una fase di cambiamento nelle relazioni internazionali. Con l’attenzione rivolta alle alleanze strategiche, in particolare con gli Stati Uniti, il paese si trova a un punto di svolta nella sua politica estera. Mentre Rodriguez lavora alla transizione, le dinamiche petrolifere e le alleanze globali assumono un ruolo centrale in un contesto di incertezza e rinnovamento.
Roma, 13 gennaio 2026 – Donald Trump è di fatto il ‘presidente ad interim’ del Venezuela anche se questo ruolo è stato formalmente assegnato alla vice di Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, la quale di ora in ora aggiorna le aperture di credito agli Stati Uniti e all’Europa verso un futuro ancora non del tutto chiaro ma ribaltato rispetto al passato. È un’oscillazione tra la resistenza chavista e il legame con Washington, che, volenti o nolenti, è la realtà di oggi. Il nodo principale della transizione è lo sfruttamento dei pozzi petroliferi su cui l’amministrazione americana sta lavorando per introdurre le proprie compagnie e quelle affidabili di altre parti del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio. Lo riferisce un comunicato della compagnia statale Pdvsa, "Questo processo si svolge secondo accordi simili a quelli in vigore con aziende internazionali
