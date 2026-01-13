Sabato 17 gennaio 2026, il Parco di via Isarco a Ponte Valleceppi ospiterà due inaugurazioni: l’installazione di nuovi alberi e un punto di book crossing. L’evento, pensato per promuovere la tutela ambientale e la cultura condivisa, rappresenta un’occasione per valorizzare lo spazio pubblico e coinvolgere la comunità locale. Un momento di attenzione al territorio e alla promozione della lettura, in un contesto di sobria convivialità.

Sabato 17 gennaio 2026 il Parco pubblico di via Isarco, a Ponte Valleceppi, sarà al centro di un doppio appuntamento dedicato all’ambiente, alla memoria e alla condivisione culturale. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Parco Tevere 2 Aps, con il coinvolgimento dell’Ecomuseo del Tevere e il patrocinio del Comune di Perugia. Il programma prenderà il via alle ore 10.30 con l’inaugurazione di tre nuove querce, messe a dimora in memoria di persone che, nel tempo, si sono impegnate attivamente per la tutela e la valorizzazione del parco e della comunità locale. Un gesto simbolico che unisce il ricordo alla cura del territorio, rafforzando il legame tra ambiente e identità del luogo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Ponte Valleceppi, nuovi alberi e un punto di book crossing: doppia inaugurazione al Parco di via Isarco

Leggi anche: In auto con trenta dosi di cocaina, 23enne arrestato a Ponte Valleceppi

Leggi anche: Scambio gratuito di libri: ma i soliti furbi rubano i volumi. Così il book crossing diventa difficile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vi porto dentro la Perugia tossica: ingresso 10 euro. La mappa; Opere pubbliche, a Piazza Partigiani maxi intervento. L'assessore Zuccherini: Dopo il Pnrr, Perugia non si ferma: investimenti, cantiere e sviluppo urbano; Foto Meteo: Palazzolo Dopo Lo Spazzaneve; Dossier, scambio di coppie, esibizionismo e sesso nei boschetti: viaggio nell'area calda del cimitero di Ponte Valleceppi.

Perugia. Ponte Valleceppi, nuovi alberi e un punto di book crossing: doppia inaugurazione al Parco di via Isarco - Sabato 17 gennaio 2026 il Parco pubblico di via Isarco, a Ponte Valleceppi, sarà al centro di un doppio appuntamento dedicato all’ambiente, alla memoria e ... laprimapagina.it