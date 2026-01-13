Perugia notte di violenza in centro storico | 40enne in manette per la doppia aggressione sessuale

A Perugia, nella notte, un uomo di 40 anni è stato arrestato in relazione a due aggressioni sessuali nel centro storico. L’individuo, senza fissa dimora e con precedenti, è accusato di aver aggredito due donne nello stesso notte. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Aggredisce sessualmente due donne nella stessa nottata, arrestato un guineano di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per i reati di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e violazione di domicilio.I fatti risalgono al settembre del 2025 e sono avvenuti in centro storico.

