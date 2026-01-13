Perugia aggredisce un negoziante per rubare i petardi | 15enne arrestato per rapina

A Perugia, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito un negoziante durante una rapina, mentre un 16enne è stato denunciato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio nel centro commerciale di Castel del Piano, dove sono stati recuperati alcuni petardi rubati. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

I carabinieri di Perugia hanno arrestato ragazzo di 15 anni e denunciato un 16enne per una rapina impropria avvenuta ieri pomeriggio nel complesso commerciale di Castel del Piano.L'intervento è scattato dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112, che segnalava una rapina in atto.

