Perdono l' ultimo bus per rientrare a casa e prendono a calci i carabinieri

Nella notte tra venerdì e sabato a Sarzana, un giovane di 21 anni è stato arrestato e due 19enni denunciati dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile per aver opposto resistenza durante un intervento. I fatti sono avvenuti dopo che i ragazzi avevano perso l’ultimo bus per tornare a casa, episodio che si è concluso con comportamenti violenti nei confronti dei militari.

Sarzana, 13 gennaio 2026 – Un 21enne è stato arrestato e due 19enni denunciati dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, nelle prime ore della mattinata dello scorso sabato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I tre portoveneresi, in evidente stato di ebrezza alcolica, arrabbiati dal fatto che non avevano trovato mezzi pubblici per rientrare a Porto Venere, hanno dato in escandescenza sferrando calci ad alcune fioriere, cestini e bidoni dell’immondizia lungo le strade del centro cittadino di Sarzana. All’arrivo dei militari, in piazza Jurgens, al posto di tranquillizzarsi hanno opposto resistenza fisica e verbale con comportamenti aggressivi e minacciosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

