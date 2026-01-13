Perdere peso ‘guarisce’ anche le cellule del tessuto adiposo lo studio

Perdere peso, indipendentemente dal metodo adottato, può apportare miglioramenti significativi alla salute. Uno studio recente evidenzia come la riduzione del peso influisca anche sulle cellule del tessuto adiposo, contribuendo a un benessere generale. Che si scelga di intervenire con farmaci, dieta o chirurgia bariatrica, i benefici sono evidenti e supportati dalla ricerca scientifica.

(Adnkronos) – Che sia tramite farmaci, dieta o chirurgia bariatrica, perdere peso porta quasi sempre benefici per la salute. Un effetto profondo che, secondo un nuovo studio, ha impatto positivo anche sulla salute del tessuto adiposo stesso. Cosa succede dunque quando si dimagrisce? È noto che l'obesità provoca solitamente infiammazione e disfunzione del tessuto adiposo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

