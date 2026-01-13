Perché tutti dovrebbero vedere Io sono notizia la serie su Fabrizio Corona

La serie su Fabrizio Corona, Io sono notizia, andrebbe vista da tutti. Non solo perché costruita benissimo, e non certo per capire chi il fenomeno Corona. Di lui conosciamo tutto, i molti vizi e le poche virtù. Sappiamo del suo narcisismo, del suo delirio di onnipotenza, della sua avidità e del suo cinismo, della sua dichiarata volontà di monetizzare tutto, affetti compresi; della sua boria e della sua onestà, forse questo l'unico pregio, nell' ammettere onestamente e sfacciatamente tutto questo. Ci sono anche dei momenti in cui il racconto delle sue peripezie diventa quasi farsa talmente inverosimile, e strappa i sorriso.

