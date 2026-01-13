Perché si protesta in Iran | l'inflazione e la lotta al regime al centro delle manifestazioni

Le proteste in Iran sono motivate dall’aumento dell’inflazione e dalla richiesta di maggiori libertà. Questo movimento, più ampio rispetto al passato, coinvolge diverse fasce della popolazione e riflette un desiderio di cambiamento sociale e politico. Le manifestazioni evidenziano le difficoltà economiche e il crescente bisogno di libertà individuali, segnando un momento importante nel contesto interno del paese.

L'inflazione alle stelle e la richiesta di libertà segnano un movimento diverso dal passato, che va oltre la borghesia di Teheran. Stavolta il regime rischia di cadere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

