Perché si protesta in Iran | l'inflazione e la lotta al regime al centro delle manifestazioni
Le proteste in Iran sono motivate dall’aumento dell’inflazione e dalla richiesta di maggiori libertà. Questo movimento, più ampio rispetto al passato, coinvolge diverse fasce della popolazione e riflette un desiderio di cambiamento sociale e politico. Le manifestazioni evidenziano le difficoltà economiche e il crescente bisogno di libertà individuali, segnando un momento importante nel contesto interno del paese.
L'inflazione alle stelle e la richiesta di libertà segnano un movimento diverso dal passato, che va oltre la borghesia di Teheran. Stavolta il regime rischia di cadere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scontri mortali e attacchi a un ospedale: cosa sta succedendo in Iran e perché la gente protesta? - In Iran sono in corso proteste senza precedenti: scontri mortali, inflazione fuori controllo e repressione totale. greenme.it
Perché la gente protesta in Iran? Diritti, crisi economica spiegati chiaramente
