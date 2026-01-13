Perché si protesta in Iran | l’inflazione e la lotta al regime al centro delle manifestazioni

Le recenti proteste in Iran sono motivate dall'aumento dell'inflazione e dalla volontà di cambiare il regime. Questo movimento, che coinvolge diverse fasce della popolazione, rappresenta una richiesta di miglioramenti economici e di maggiore libertà, andando oltre le tradizionali dinamiche di protesta. La situazione evidenzia le tensioni sociali e le sfide che il paese affronta in un contesto di instabilità politica ed economica.

