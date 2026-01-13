Perché Raspadori ha scelto di andare all'Atalanta rifiutando la proposta della Roma e di Gasperini

Giacomo Raspadori ha deciso di trasferirsi all'Atalanta, rifiutando l'offerta della Roma e la proposta di Gasperini. La scelta si è basata sulla volontà di trovare più opportunità di gioco e un ruolo più centrale nel progetto sportivo della squadra bergamasca. Questo trasferimento rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, che punta a consolidarsi e a contribuire al successo dell'Atalanta.

