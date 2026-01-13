Perché Luca Barbareschi ce l’ha con Sigfrido Ranucci? La faida nata attorno a un presunto spionaggio

Recentemente, un passaggio di consegne tra programmi di Rai3 è sfociato in uno scontro pubblico tra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci. La disputa, inizialmente limitata a questioni di palinsesto, ha assunto toni più accesi a causa di accuse legate a presunti casi di spionaggio. Questo episodio evidenzia come conflitti tra figure del mondo televisivo possano evolversi in controversie più complesse, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Quello che doveva essere un semplice passaggio di testimone tra due programmi di Rai3 si è trasformato in un durissimo scontro pubblico. Luca Barbareschi ha aperto la sua trasmissione puntando il dito contro Sigfrido Ranucci, lo storico volto di Report, accusandolo non solo di scarsa cortesia professionale per non averlo citato nei saluti finali, ma sollevando ombre ben più inquietanti che riguardano spionaggio e dossieraggio. La scintilla è scoppiata quando Barbareschi ha rinfacciato a Ranucci un presunto controllo illecito sulla sua vita privata. Secondo l'attore, un consulente storico di Report, il commercialista Gian Gaetano Bellavia, lo avrebbe tenuto sotto controllo per lungo tempo.

