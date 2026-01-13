Perché il Dipartimento di Giustizia sta indagando sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell?

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La notizia ha suscitato attenzione nel settore finanziario e tra gli osservatori economici, che seguono con interesse gli sviluppi di questa inchiesta. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sui capi d’accusa, ma l’evento evidenzia le possibili implicazioni di questioni legali legate alla gestione della politica monetaria.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine penale contro il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Nel frattempo, Donald Trump sta intensificando la propria campagna contro l’indipendenza della banca centrale. In un video pubblicato domenica, Powell, solitamente reticente, ha preso la straordinaria decisione di denunciare l’indagine come punizione per non aver fissato i tassi di interesse in conformità con la volontà del presidente degli Stati Uniti. In qualità di presidente della Fed, Jerome Powell è il volto pubblico della banca centrale dal 2018. Inizialmente Trump lo aveva nominato per un mandato di quattro anni, poi Joe Biden lo ha riconfermato nel 2022; il suo incarico terminerà a maggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché il Dipartimento di Giustizia sta indagando sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell? Leggi anche: Jerome Powell, chi è il presidente della Federal Reserve e perché è indagato Leggi anche: USA, indagine penale contro Jerome Powell: cosa rischia il presidente della Federal Reserve e perché ora è guerra aperta con Trump Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Usa: Epstein, commissione Camera convoca dipartimento Giustizia - Una sottocommissione di vigilanza della Camera americana ha approvato la convocazione del Dipartimento di Giustizia per i dossier su Jeffrey Epstein, con tre repubblicani che hanno votato insieme ai ... ansa.it Epstein file, il Dipartimento di Giustizia Usa rimanda la pubblicazione di altri documenti - Il ritardo nella pubblicazione di tutti i fascicoli di Epstein arriva dopo che il Dipartimento di Giustizia aveva già mancato la scadenza originariamente prevista dal Congresso Il Dipartimento di ... it.euronews.com La pubblicazione dei documenti sul caso Epstein è un caos - Il dipartimento di Giustizia (DoJ) sta pian piano iniziando a rendere pubblico il materiale a sua disposizione riguardante Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minori, morto ... ilfoglio.it Ggli auguri del Dipartimento Veneto Ans - Associazione Nazionale Sociologi Perché ci facciamo gli auguri Rivolgiamo a tutti voi che leggete ed all’intera famiglia di Confcommercio Ascom Padova questi auguri che vogliono solamente dire che speriamo per - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.