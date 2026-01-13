Perché i video dei 365 bottoni sono ovunque | il significato del trend che può cambiarti la vita

Il fenomeno dei 365 bottoni, diffuso sui social come TikTok, vede gli utenti raccogliere e condividere video in cui inseriscono bottoni in contenitori. Questa tendenza rappresenta un modo semplice e creativo per esprimere emozioni, ricordi o aspirazioni quotidiane. Scoprire il motivo di questa pratica e le sue origini permette di comprendere meglio il suo successo e il significato che può avere per chi la segue.

