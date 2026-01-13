Giada D’Antonio è stata squalificata nello slalom di Flachau al termine della prima manche. La motivazione riguarda il mancato superamento corretto della porta numero 34, una delle 72 presenti sul tracciato. La decisione ha avuto un impatto sulla sua partecipazione alla gara, già compromessa dalla performance nella manche iniziale.

Giada D’Antonio è stata squalificata al termine della prima manche dello slalom speciale femminile di Flachau, in Austria, per non aver superato in maniera corretta la porta numero 34 delle 72 presenti sul tracciato della run d’apertura della gara. L’azzurra è scivolata proprio in prossimità del secondo rilevamento cronometrico, a cui è transitata con 3?21 dalla vetta compromettendo la gara, ma ha provato a rimanere nel tracciato continuando ad abbattere i pali snodati presenti lungo la pista. Nel tentativo di rientrare nel tracciato, però, l’azzurra, in ritardo di linea, è passata sulla destra della porta in questione, che invece doveva essere superata sulla sinistra: il passaggio errato è costato la squalifica all’azzurra, che comunque non avrebbe disputato la seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Giada D’Antonio è stata squalificata nello slalom di Flachau: la gara era già compromessa

