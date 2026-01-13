Per il nuovo anno i biondi virano al chiarissimo Ispirati al colore dell' anno il nuvola ma anche al burro A voi la scelta

Per il 2026, i capelli biondi si rinnovano con tonalità chiarissime, ispirate al colore dell’anno, il nuvola, e al burro. Queste sfumature delicate richiedono precisione e cura nella loro realizzazione. La tendenza mira a valorizzare la luminosità e la naturalezza, offrendo un look fresco e sobrio. Una scelta elegante per chi desidera rinnovare il proprio stile mantenendo un aspetto naturale e raffinato.

I capelli biondi tornano protagonisti del 2026. Ma non biondi qualsiasi, bensì tonalità chiare e precise che metteranno anche alla prova l'abilità dei parrucchieri nel realizzarli. La prima nuance bionda altamente desiderabile è quella ispirata al Cloud Dancer, tonalità Pantone 2026. Un biondo chiarissimo, quasi ghiaccio, che necessità di grande abilità con tinte e affini. L'altra tonalità è il Maple Syrup Blonde, ovvero il biondo sciroppo d'acero, che "accontenta" tutte.

