Per Conte due giornate di squalifica e multa di 15mila euro

Il Giudice Sportivo ha deciso una squalifica di due giornate e una multa di 15.000 euro per Conte, in seguito all’espulsione durante la partita contro l’Inter. La decisione si basa sugli episodi verificatisi in campo, che hanno portato a questa sanzione. La squadra dovrà quindi fare a meno del tecnico nelle prossime partite, mentre si attendono eventuali ulteriori sviluppi sulla vicenda.

