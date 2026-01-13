Pelliccia | la tentazione di un ritorno impossibile

La pelliccia, simbolo di eleganza e tradizione, continua a suscitare dibattiti tra sostenibilità e stile. Nel mondo della moda, le tendenze si trasformano e si reinterpretano, spesso rievocando pezzi del passato con nuovi sguardi. Questo articolo analizza le ragioni di un possibile ritorno di questo elemento, considerando le implicazioni culturali e ambientali che ne accompagnano la discussione.

C'è chi dice che la storia si ripeta; nella moda, la storia invece si traveste, si maschera e, per non essere da meno del suo pubblico, si concede pure il lusso dell'ironia. Ecco che, in un mondo dove il politically correct regna sovrano e il guardaroba dovrebbe rispecchiare la coscienza più che il capriccio, la pelliccia – vera, finta, vintage o reinventata – fa il suo ritorno. Ma non è un ritorno nostalgico, né una marcia indietro: piuttosto, è un cortocircuito tra passato e presente, una provocazione contemporanea che accende il dibattito e, nota di merito rara, stuzzica tanto le dita che scorrono il quanto le menti più sofisticate.

