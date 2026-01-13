Pellegrino Mastella denuncia che le regioni sono state commissariate a causa di decisioni discutibili sul dimensionamento scolastico. Le sue parole chiariscono come alcune strategie abbiano cercato di distogliere l’attenzione dai problemi reali, rivelando le vere motivazioni dietro le recenti procedure e interventi governativi. Una riflessione necessaria sul ruolo delle istituzioni e sulla gestione delle risorse nel sistema educativo italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Le carte di chi cercava di menare il can per l’aia e di distogliere l’attenzione dalla realtà dei fatti sono state scoperte. E’ accaduto nella giornata di ieri, quando il Consiglio dei Ministri ha deciso per il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, colpevoli per il ministro Valditara di non aver attuato i rispettivi piani per il dimensionamento basati sulla effettiva popolazione studentesca. La Campania è sfuggita alla scure, proprio perché intelligentemente ha garantito di provvedere”, lo scrive in una nota il consigliere regionale Pellegrino Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pellegrino Mastella: “Carte scoperte, Regioni commissariate sul dimensionamento”

