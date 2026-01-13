Pelle maglieria e tessuti tech I designer di domani e l’arte del fare

L’Istituto Modartech di Pontedera partecipa a Pitti Uomo 109 a Firenze, presso ’The Social Hub Florence Lavagnini’. La mostra ’Mix & Match | The Art of Making’ mette in luce la ricerca e l’innovazione nel campo della pelle, della maglieria e dei tessuti tech. Un’occasione per scoprire come i giovani designer interpretano l’arte del fare, unendo tradizione e tecnologia in un percorso creativo.

Domani, l'Istituto Modartech di Pontedera torna protagonista a Firenze per Pitti Uomo 109. La cornice è quella di 'The Social Hub Florence Lavagnini', che ospita la Creative Exhibition 'Mix & Match The Art of Making'. La mostra si articola attorno a quattro aree tematiche: pelle, maglieria, tessuti naturali e materiali tech, che guidano il percorso espositivo e raccontano una selezione di progetti sviluppati dai talenti del corso di laurea in Fashion Design, con il supporto di un network di partner tecnici. Al centro, l'arte del saper fare, intesa come sintesi di competenza tecnica, progettualità e visione creativa.

