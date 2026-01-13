Pedone investito in via Verdi | necessario il trasporto in ospedale

Nella serata di ieri, in via Verdi a Merate, un pedone di 31 anni è stato coinvolto in un incidente e trasportato in ospedale. L'uomo è stato investito da un veicolo di grossa cilindrata lungo la strada verso la Sp342 dir. La dinamica e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Un altro incidente in via Verdi a Merate. Nella prima serata di ieri, lunedì 12 gennaio, un uomo di 31 anni che stava procedendo a piedi è stato investito da un'auto di grossa cilindrata lungo la strada che conduce verso la Sp342 dir. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro.

Merate, 31enne investito mentre attraversa in viale Verdi - 30 L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale MERATE – Stava attraversando a piedi la strada in viale Verdi quando è stato investit ... msn.com

