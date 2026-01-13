Pedone investito da un mezzo | 38enne in ospedale

Alle 7.33 di questa mattina, 13 gennaio, il personale sanitario è intervenuto per soccorrere un uomo di 38 anni investito da un veicolo. L'incidente è avvenuto in una zona urbana, e l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno valutando le cause dell'incidente.

Alle 7.33 di questa mattina, 13 gennaio, il personale sanitario dell'emergenza urgenza è stato attivato per prestare soccorso a un uomo, 38 anni, investito da un veicolo. L'episodio è avvenuto in via Pieraccini ad Arezzo. Sul posto è intervenuto l'ambulanza infermierizzata di Monte San Savino e.

Pedone investito in via Vittorio Veneto ad Arezzo. Attivato alle 18.12 il 118 con auto infermieristica, Misericordia, elisoccorso Pegaso 2 e polizia municipale. Una donna di 48 anni è stata trasportata all’ospedale San Donato in codice 3. - facebook.com facebook

