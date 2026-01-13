Peccioli e il campanile di San Verano | approvato il piano per l’ascensore panoramico

Peccioli si appresta a diventare un esempio di accessibilità culturale, con l’approvazione del piano per l’installazione di un ascensore panoramico al campanile di San Verano. Questa iniziativa mira a migliorare la fruibilità del patrimonio storico e artistico del borgo toscano, rendendo il centro storico più accessibile a tutti i visitatori. Un passo importante per promuovere l’inclusione e valorizzare il patrimonio locale.

PECCIOLI – Il borgo toscano si prepara a diventare un laboratorio nazionale di accessibilità culturale. Il Consiglio comunale ha dato il via libera a un progetto ambizioso: installare un ascensore all’interno del campanile della Chiesa di San Verano. Non è un semplice intervento edilizio. È una piccola rivoluzione. L’opera ottocentesca dell’ingegnere Luigi Bellincioni, simbolo dello skyline locale, diventerà fruibile a chiunque. L’iter amministrativo è partito ufficialmente con la determinazione del 31 dicembre 2025. Il piano tecnico è raffinato. Si prevede un impianto panoramico con pareti vetrate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

