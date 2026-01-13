Peccato la mockumentary comedy sulla ‘caduta in disgrazia’ di Emanuela Fanelli
Si chiama Peccato la mockumentary comedy con protagonista Emanuela Fanelli. La serie, le cui riprese partiranno domani (14 gennaio 2026), sarà tra i titoli di HBO Max, il nuovo servizio streaming di Warner Bros. Discovery, da oggi disponibile in Italia. Anticipazioni e trama di Peccato. Peccato è un racconto documentaristico surreale, ambientato in un futuro prossimo che immagina, anche con ironia e intelligenza, la parabola professionale di Emanuela Fanelli. Attraverso un mix di immagini d’archivio reali e ricostruzioni fittizie – tra interviste, frammenti televisivi e opere create ad hoc – la serie racconta gli alti e bassi personali e professionali dell’attrice e comica romana, riuscendo a divertire e commuovere allo stesso tempo, in compagnia di un ricco cast. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Tv, si gira “Peccato”, serie mockumentary con Emanuela Fanelli
Leggi anche: "Peccato", la nuova serie con Emanuela Fanelli ambientata nel 2049: ospiti vip, trama e quando esce
Peccato, la mockumentary comedy sulla ‘caduta in disgrazia’ di Emanuela Fanelli - La serie, le cui riprese partiranno domani (14 gennaio 2026), sarà tra i titoli di HBO Max, il nuovo servizio streaming di ... davidemaggio.it
Domani il primo ciak della nuova serie mockumentary #Peccato che immagina con ironia e intelligenza la parabola professionale e umana di Emanuela Fanelli. Nella seconda foto il cast d’eccezione da far impallidire Giuliana De Sio. Prodotta da Be Water, x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.