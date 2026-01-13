Si chiama Peccato la mockumentary comedy con protagonista Emanuela Fanelli. La serie, le cui riprese partiranno domani (14 gennaio 2026), sarà tra i titoli di HBO Max, il nuovo servizio streaming di Warner Bros. Discovery, da oggi disponibile in Italia. Anticipazioni e trama di Peccato. Peccato è un racconto documentaristico surreale, ambientato in un futuro prossimo che immagina, anche con ironia e intelligenza, la parabola professionale di Emanuela Fanelli. Attraverso un mix di immagini d’archivio reali e ricostruzioni fittizie – tra interviste, frammenti televisivi e opere create ad hoc – la serie racconta gli alti e bassi personali e professionali dell’attrice e comica romana, riuscendo a divertire e commuovere allo stesso tempo, in compagnia di un ricco cast. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Peccato, la mockumentary comedy sulla ‘caduta in disgrazia’ di Emanuela Fanelli

Leggi anche: Peccato, la mockumentary comedy sulla ‘caduta in disgrazia’ di Emanuela Fanelli

Leggi anche: Tv, si gira “Peccato”, serie mockumentary con Emanuela Fanelli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Peccato la mockumentary comedy sulla ‘caduta in disgrazia’ di Emanuela Fanelli.

Peccato, la mockumentary comedy sulla ‘caduta in disgrazia’ di Emanuela Fanelli - La serie, le cui riprese partiranno domani (14 gennaio 2026), sarà tra i titoli di HBO Max, il nuovo servizio streaming di ... davidemaggio.it