Peccato la mockumentary comedy sulla ‘caduta in disgrazia’ di Emanuela Fanelli.

Si chiama Peccato la mockumentary comedy con protagonista Emanuela Fanelli. La serie, le cui riprese partiranno domani (14 gennaio 2026), sarà tra i titoli di HBO Max, il nuovo servizio streaming di Warner Bros. Discovery, da oggi disponibile in Italia. Anticipazioni e trama di Peccato. Peccato è un racconto documentaristico surreale, ambientato in un futuro prossimo che immagina, anche con ironia e intelligenza, la parabola professionale di Emanuela Fanelli. Attraverso un mix di immagini d’archivio reali e ricostruzioni fittizie – tra interviste, frammenti televisivi e opere create ad hoc – la serie racconta gli alti e bassi personali e professionali dell’attrice e comica romana, riuscendo a divertire e commuovere allo stesso tempo, in compagnia di un ricco cast. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
