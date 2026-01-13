PayCare la vertenza oggi al ministero | Mobilità e incentivi all’esodo

Oggi, a Roma, si tiene un incontro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardo alla vertenza PayCare di Monteriggioni. La convocazione coinvolge i 33 lavoratori interessati dalla chiusura dell’azienda, con focus su mobilità e incentivi all’esodo. L’obiettivo è affrontare le questioni legate alla crisi aziendale e cercare soluzioni per tutelare i lavoratori coinvolti.

Vertenza PayCare di Monteriggioni al tavolo nazionale. Oggi alle 12 la convocazione a Roma, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, per i soggetti interessati dalla chiusura dell'azienda, che interessa un totale di 33 lavoratori. Un appuntamento preceduto dall'incontro propedeutico di ieri pomeriggio delle organizzazioni sindacali con l'azienda stessa. "Effettueremo l'esame congiunto della cassa integrazione in deroga per cessazione di attività – afferma Daniela Miniero, segretaria generale di Fiom Cgil Siena – e noi come parti sociali abbiamo rappresentato l'importanza delle tutele per i dipendenti.

