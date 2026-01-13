Paura all' Esselunga | ruba alcolici e prende a calci le porte clienti in fuga

Un episodio di tensione si è verificato all’Esselunga di viale Palmiro Togliatti, dove un giovane di 19 anni ha aggredito il negozio, rubando alcolici e danneggiando le porte. L’intervento della polizia locale ha portato al suo fermo. Nessuna conseguenza grave per i clienti, ma l’episodio ha causato momenti di paura e fuga tra i presenti.

