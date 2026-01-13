Paura all' Esselunga | ruba alcolici e prende a calci le porte clienti in fuga
Un episodio di tensione si è verificato all’Esselunga di viale Palmiro Togliatti, dove un giovane di 19 anni ha aggredito il negozio, rubando alcolici e danneggiando le porte. L’intervento della polizia locale ha portato al suo fermo. Nessuna conseguenza grave per i clienti, ma l’episodio ha causato momenti di paura e fuga tra i presenti.
Momenti di panico tra i clienti del supermercato Esselunga di viale Palmiro Togliatti, per il comportamento violento di un 19enne, fermato dall’intervento di una pattuglia della polizia locale. Dopo aver rubato alcune bottiglie di superalcolici nel grande magazzino del Prenestino il giovane ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
