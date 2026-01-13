Paura al Parco Stella del Mattino | 15enne soccorso dal 118

Da salernotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, a Vallo della Lucania, un ragazzo di 15 anni è stato soccorso dal 118 dopo essere stato trovato in difficoltà nel Parco Stella del Mattino. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di garantire le prime cure e di assicurare la sua stabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Momenti di apprensione nella mattinata di ieri, a Vallo della Lucania, dove un ragazzo di 15 anni è stato trovato in difficoltà all’interno del Parco Stella del Mattino. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato il giovane barcollare e apparire in evidente stato di. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Eboli, pedone investito da un'auto: soccorso dal 118

Leggi anche: Finisce fuori strada con lo scooter: soccorso dal 118

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

paura parco stella mattinoVallo della Lucania, 15enne in stato di ebbrezza soccorso al Parco Stella del Mattino - Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo che alcuni passanti ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.