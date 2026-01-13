Paura al Parco Stella del Mattino | 15enne soccorso dal 118

Nella mattinata di ieri, a Vallo della Lucania, un ragazzo di 15 anni è stato soccorso dal 118 dopo essere stato trovato in difficoltà nel Parco Stella del Mattino. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di garantire le prime cure e di assicurare la sua stabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Momenti di apprensione nella mattinata di ieri, a Vallo della Lucania, dove un ragazzo di 15 anni è stato trovato in difficoltà all'interno del Parco Stella del Mattino. A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato il giovane barcollare e apparire in evidente stato di.

Paura intorno all'ora di pranzo per un brutto incidente avvenuto su viale Parco. Feriti due ragazzi soccorsi da un'ambulanza del 118 - facebook.com facebook

